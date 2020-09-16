Власти Германии разрешили футбольным клубам заполнять стадионы на 20%

Командам всех дивизионов чемпионата Германии по футболу разрешили заполнять трибуны домашних стадионов на матчах на 20%. Об этом сообщает германское издание Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти федеральных земель согласовали единые правила посещения стадиона. В то же время отмечается, что трибуны вновь закроют, если за семь дней коронавирусом заразятся более 35 человек на 100 000 жителей.

Немецкие клубы доигрывали сезон при закрытых трибунах. Элитный дивизион чемпионата Германии стартует 18 сентября. В России нет единого правила заполнения спортивных арен на период пандемии. Решения по данному вопросу принимают региональные власти.