ПСЖ одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Франции, в меньшинстве обыграв "Мец"

"Пари Сен-Жермен" победил "Мец" со счетом 1:0 в перенесенном домашнем матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Матч был отложен на более поздний срок из-за участия парижского клуба в финале Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В компенсированное ко второму тайму время гол забил Юлиан Дракслер. На 65-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле защитник парижан Абду Диалло.

Во встрече не смогли принять участие нападающий Неймар, полузащитник Леандро Паредес и защитник Лейвен Кюрзава, которые были удалены в воскресном матче против "Марселя" (0:1) после потасовки. Также встречу пропустил форвард Килиан Мбаппе, который отбывает карантин после заражения коронавирусом.

В среду стало известно, что Неймар и Паредес получили по два матча дисквалификации, Кюрзава пропустит шесть встреч.

В первых двух матчах сезона ПСЖ уступил "Лансу" (0:1) и "Марселю" соответственно. Парижский клуб поставил рекорд по количеству минут без голов для действующего чемпиона лиги. Подопечные Томаса Тухеля не могли отличиться на протяжении 273 минут.

По итогам трех туров действующий чемпион Франции имеет в активе три очка и занимает 15-е место. "Мец" уступил во всех трех встречах и идет 17-м. В следующем туре ПСЖ сыграет 20 сентября в гостях с "Ниццей", "Мец" в тот же день примет "Реймс".