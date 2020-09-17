Бывший главный тренер «Барселоны» Сетьен подаст на каталонцев в суд

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подаст на каталонцев в суд. Об этом 61-летний специалист сообщил в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Сетьен был отправлен в отставку 17 августа после того, как его команда потерпела разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Однако официальные документы о завершении сотрудничества «Барселона» подписала только 17 сентября.

Претензией Сетьена является то, что президент клуба Жосеп Мария Бартомеу не уведомил его об условиях расторжения контракта. Теперь специалист требует от сине-гранатовых €4 млн компенсации.

«Из-за всего вышеперечисленного мы были вынуждены поручить разрешение конфликта в руки наших юристов, подав соответствующие судебные иски. Пошли на такой шаг, чтобы отстоять наши права, и добиться того, что было согласовано в свое время с «Барселоной», – говорится в заявлении тренера.

Сетьен возглавил «Барселону» 13 января 2020 года, сменив на посту наставника уволенного Эрнесто Вальверде. Под его руководством сине-гранатовые заняли второе место в чемпионате Испании.