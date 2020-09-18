Гонсало Игуаин покинул "Ювентус"
Туринский футбольный клуб "Ювентус" расстался с аргентинским нападающим Гонсало Игуаином, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 32-летним форвардом расторгнут на обоюдном согласии сторон.
Игуаин выступал в "Ювентусе" с 2016 по 2020 годы (в 2018 и 2019 гг. на правах аренды играл в "Милане и "Челси"). В "Ювентусе" он трижды выиграл чемпионат Италии, два раза - Кубок Италии.
Также он, в частности, три раза выиграл чемпионат Испании с "Реалом", один раз Кубок Италии с "Наполи", Лигу Европы УЕФА – с "Челси".
Начинал взрослую карьеру в аргентинском клубе "Риве Плейт".
В составе сборной Аргентины Игуаин стал обладателем серебра ЧМ-2014, а также Кубка Америки (2015, 2016).
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО)
Лента новостей
Помощник Президента встретился с НПО, осуществляющими деятельность в социальной, экономической, гуманитарной и демократической сферах (ФОТО)
В учебных заведениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила - Управление образования Баку (ФОТО)
Состоялось первое заседание Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана в период осенней сессии (ФОТО)
Программа "Обновляющемуся Азербайджану — новую школу" позволяет строить образование в соответствии с зовом времени — эксперт
Состоялось заседание глав парламентских комитетов по вопросам здравоохранения стран-членов ТюркПА (ФОТО)
Проблема разрушения армянами исторических памятников на оккупированных территориях всегда на повестке дня — Минкультуры
МИД России: Необходимо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию
Бакинские тайны Фаины Раневской – эмоциональное потрясение на Девичьей башне, встреча с Маяковским (ФОТО)
В Азербайджане выявлено 119 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 140, скончались 2 человека
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру» (ФОТО)
Какие работы будут проведены в будущем по борьбе с коррупцией? - комментирует член Комиссии Арзу Нагиев