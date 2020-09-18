Гонсало Игуаин покинул "Ювентус"

Туринский футбольный клуб "Ювентус" расстался с аргентинским нападающим Гонсало Игуаином, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 32-летним форвардом расторгнут на обоюдном согласии сторон.

Игуаин выступал в "Ювентусе" с 2016 по 2020 годы (в 2018 и 2019 гг. на правах аренды играл в "Милане и "Челси"). В "Ювентусе" он трижды выиграл чемпионат Италии, два раза - Кубок Италии.

Также он, в частности, три раза выиграл чемпионат Испании с "Реалом", один раз Кубок Италии с "Наполи", Лигу Европы УЕФА – с "Челси".

Начинал взрослую карьеру в аргентинском клубе "Риве Плейт".

В составе сборной Аргентины Игуаин стал обладателем серебра ЧМ-2014, а также Кубка Америки (2015, 2016).