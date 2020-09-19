"Бавария" разгромила "Шальке" в первом матче чемпионата Германии по футболу

"Бавария" на своем поле разгромила "Шальке" в матче первого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 8:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Серж Гнабри (4, 47 и 59-я минуты), Леон Горецка (19), Роберт Левандовский (31, с пенальти), Томас Мюллер (70), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (82). Левандовский вышел на второе место по количеству голов в чемпионатах Германии в составе "Баварии". На счету поляка теперь 163 гола, он обогнал Карла-Хайнца Румменигге, лидирует по этому показателю Герд Мюллер (365).

Левандовский забил во всех десяти матчах против "Шальке" в чемпионатах страны, он стал первым игроком, который забивал одной команде Бундеслиги на протяжении десяти матчей. Мюллер забил 200-й гол за клуб. Мусиала стал самым молодым игроком "Баварии", забивавшем в матче чемпионата, его возраст 17 лет и 205 дней.