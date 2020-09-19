«Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла

Лондонский «Тоттенхэм» в своем Twitter-аккаунте объявил о возвращении атакующего полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Вингер будет выступать за новый клуб на правах аренды.

Напомним, что Бэйл уже выступал за «шпор» с 2007 по 2013 год, после чего перешел в мадридский «Реал», где стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов.