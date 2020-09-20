Бэйл прокомментировал свой переход в «Тоттенхэм»
Валлийский нападающий Гарет Бэйл прокомментировал свой переход в лондонский «Тоттенхэм». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Independent.
19 сентября было объявлено официально, что форвард вернулся в английскую команду, за которую выступал с 2007 по 2013 год. Между Бэйлом и «Тоттенхэмом» заключено арендное соглашение, права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу».
«Вернуться назад здорово. Это особенный клуб для меня, здесь я сделал себе имя. Невероятный клуб, восхитительные фанаты. Надеюсь, смогу восстановить игровую форму и помочь команде», — заявил Бэйл.
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