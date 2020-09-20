Дубль Мане принес победу "Ливерпулю" в матче чемпионата Англии против "Челси"

"Ливерпуль" обыграл лондонский "Челси" со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дублем в составе победителей отметился Садио Мане (50-я и 54-я минуты), второй гол он забил после ошибки вратаря лондонцев Кепы Аррисабалаги. В концовке первого тайма главный арбитр встречи при помощи видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку защитнику "Челси" Андресу Кристенсену. На 75-й минуте голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер отразил пенальти в исполнении Жоржиньо.

Кристенсен стал первым игроком с 2009 года, получившим красную карточку в матчах между "Челси" и "Ливерпулем". Тогда с поля был удален Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий лондонский клуб. Жоржиньо впервые не забил пенальти за "Челси" (восемь голов), для Алиссона этот пенальти стал первым отраженным в составе "Ливерпуля".

Команда Юргена Клоппа выиграла оба матча на старте сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) и набрала шесть очков. В активе лондонцев три очка.

В следующем туре "Ливерпуль" 28 сентября примет лондонский "Арсенал", "Челси" 26 сентября сыграет на выезде с "Вест Бромвичем".