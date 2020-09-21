"Реал" стартовал в чемпионате Испании по футболу с нулевой ничьей с "Реал Сосьедадом"

Мадридский "Реал" сыграл на выезде вничью со счетом 0:0 с "Реал Сосьедадом" в матче второго тура чемпионата Испании по футболу. Для "Реала" эта игра стала первой в новом чемпионате из-за переноса матча первого тураi, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В основном составе мадридцев вышел Мартин Эдегор, который провел прошлый сезон в команде из Сан-Себастьяна на правах аренды. За "Реал Сосьедад" он сыграл в 36 матчах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Он присоединился к "Реалу" в 2015 году и стал самым молодым дебютантом "королевского клуба" в чемпионате Испании (16 лет 156 дней).

"Реал" в третьем туре сыграет на выезде с "Бетисом" 26 сентября, "Реал Сосьедад" в тот же день встретится в гостях с "Эльче".

В другом матче второго тура "Кадис" обыграл в гостях "Уэску" (2:0), "Бетис" дома переиграл "Вальядолид" (2:0), а "Гранада" на своем поле была сильнее "Алавеса" (2:1).