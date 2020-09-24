Футболист "Милана" Дуарте заразился коронавирусом

Защитник итальянского футбольного клуба "Милан" Лео Дуарте сдал положительный тест на коронавирус, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист помещен на самоизоляцию.

Тестирование на COVID-19 прошло накануне, остальные игроки и сотрудники клуба сдали отрицательные результаты. Но они будут проверены на коронавирус и перед матчем Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимтом" в четверг.