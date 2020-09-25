"Бавария" победила "Севилью" и во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА

Футболисты германской "Баварии" в дополнительное время обыграли испанскую "Севилью" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на "Пушкаш-Арене" в Будапеште, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время завершилось со счетом 1:1 - в составе победителей гол забил Леон Горецка (34-я минута), а у проигравших с пенальти отличился Лукас Окампос (13). На 51-й минуте встречи после просмотра видеоповтора арбитры встречи отменили гол нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. На 104-й минуте победный мяч забил Хави Мартинес, вышедший на замену по ходу дополнительного времени.

"Бавария" и "Севилья" провели первый матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в присутствии зрителей. Трибуны арены, вмещающей чуть более 67 тыс. человек, были заполнены на 30% (около 20 тыс. болельщиков). Матч за Суперкубок УЕФА стал самым посещаемым спортивным мероприятием с момента начала пандемии. В рамках кампании "Спасибо" УЕФА пригласил на матч 500 медицинских работников из Венгрии в знак благодарности за самоотверженный труд во время пандемии.