Надаль поставил рекорд на Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в рекордный тринадцатый раз вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В четвертьфинале Надаль, занимающий второе место в мировом рейтинге, победил итальянца Янника Синнера со счетом 7-6(7-4), 6-4, 6-1.

Спортсмены испытывали сложности из-за погоды. Игры проходят под открытым небом, а температура в Париже к ночи опускается ниже 10 градусов Цельсия. Из-за сдвигов в графике пришлось провести на одном корте пять матчей за день вместо запланированных четырех.

Надаль проведет следующий матч против двенадцатой ракетки мира аргентинца Диего Шварцмана.

За свою карьеру испанец выигрывал этот турнир 12 раз.

Roland Garros – один из четырех турниров Большого Шлема. Обычно его разыгрывают весной, но из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки. Его матчи проходят на кортах с грунтовым покрытием.