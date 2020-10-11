Сборная Англии обыграла бельгийцев в матче Лиги наций

Сборная Англии по футболу победила на своем поле команду Бельгии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет с пенальти на 16-й минуте открыл нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку. У англичан отличились Маркус Рэшфорд (39, с пенальти) и Мэйсон Маунт (64).

В предыдущий раз команды встречались в 2018 году на чемпионате мира в России. Тогда бельгийцы одержали победу на групповом этапе (1:0) и в матче за третье место (2:0), впервые завоевав бронзовые медали мирового первенства.

Англичане после трех туров возглавляют таблицу группы 2 лиги А, набрав 7 очков. Бельгийцы идут вторыми (6), далее расположились сборные Дании (1) и Исландии (0), которые проведут очную встречу позднее в воскресенье. В четвертом туре англичане 14 октября примут датчан, сборная Бельгии в этот же день встретится в гостях с командой Исландии.

В матче группы 1 лиги А сборная Нидерландов в гостях сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (0:0). Сборная Швеции в группе 3 проиграла на выезде команде Хорватии (1:2). У хорватов голом отметился полузащитник ЦСКА Никола Влашич, у шведов - форвард "Краснодара" Маркус Берг.