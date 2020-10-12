Известные спортсмены поддержали освободительную миссию армии Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные спортсмены, которые работают в рядах МЧС Азербайджана, представили видеоролик, поддержав освободительную миссию национальной армии по освобождению оккупированных территорий страны от армянских агрессоров, сообщает Trend Life.

В проекте приняли участие – двукратный чемпион мира по каратэ Физули Мусаев, чемпион мира по борьбе Намиг Совдумзаде, призеры Паралимпийских игр по легкой атлетике Ирада Алиева, призер Паралимпийских игр по парадзюдо Дурсереф Керимова, чемпион мира и Европы по паратаэквондо Айнур Мамедова, победитель международных игр по борьбе Джалал Сулейманов, чемпион мира по тяжелой атлетике и рекордсмен Ровшан Халилов, чемпиона мира по дзюдо среди ветеранов Вугар Бабаев, чемпион Европы по таэквондо Эльвин Мамедов, победитель Исламских игр солидарности по плаванию Борис Кирилов, призер чемпионата Европы по легкой атлетике Закия Гасанова, чемпион страны по армреслингу Рашад Кесеменли, чемпион страны по боксу Илькин Агаев.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)