"Барселона" потерпела первое поражение при Кумане, уступив "Хетафе" в чемпионате Испании

Спорт 18 октября 2020 02:04 (UTC+04:00)
"Барселона" потерпела первое поражение при Кумане, уступив "Хетафе" в чемпионате Испании

Футболисты "Хетафе" обыграли "Барселону" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол на 56-й минуте встречи забил Хайме Мата.

"Барселона" потерпела первое поражение с момента назначения на пост главного тренера Рональда Кумана (две победы, одна ничья). Каталонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков в четырех матчах. "Хетафе" поднялся на второе место, имея в активе 10 очков после пяти встреч и уступая "Реалу" по дополнительным показателям.

В следующем туре "Барселона" 24 октября дома примет "Реал", 20-го числа подопечные Кумана проведут первый матч группового этапа Лиги чемпионов дома против венгерского "Ференцвароша". "Хетафе" в седьмом туре 25 октября на домашнем поле встретится с "Гранадой".

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