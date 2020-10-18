«Тоттенхэм» забил самый быстрый гол сезона АПЛ

«Тоттенхэм» в домашнем матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма» забил самый быстрый гол сезона, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

На 45-й секунде форвард «шпор» Сон Хын Мин нанес обводящий удар из пределов штрафной, ставший результативным. На момент публикации новости идет первая минута матча, лондонцы ведут со счетом 3:0. Помимо гола Сона, у хозяев дубль на счету Харри Кейна.