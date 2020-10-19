Очередное тестирование выявило восемь случаев заражения коронавирусом в клубах АПЛ

Восемь случаев заражения коронавирусом выявлено по результатам очередного тестирования в футбольных клубах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тестирование, которое проводилось с 12 по 18 октября, прошли 1 575 человек. Процедура выявила восемь новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные находятся на самоизоляции, которая будет продолжаться 10 дней.

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю. Имена зараженных не раскрываются. Всего в новом сезоне было выявлено 32 случая инфицирования.