УЕФА на пять лет сократит призовые в еврокубках из-за пандемии коронавируса

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение сократить размер призовых командам за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы на ближайшие пять сезонов. Об этом сообщает британская газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сокращение связано с уменьшением доходов в прошедшем сезоне еврокубков из-за пандемии коронавируса. УЕФА в прошлом сезоне потерял около $566 млн от продажи телевизионных прав и спонсорских соглашений, а сама организация была вынуждена заплатить вещательным компаниям и спонсорам компенсацию за отсрочку перенесенных матчей.

Также причиной послужило сокращение количества игр в плей-офф. С четвертьфинальной стадии все противостояния в Лиге чемпионов и Лиге Европы проходили в формате одноматчевого, а не двухматчевого противостояния. В Лиге Европы по одному матчу также было сыграно в двух противостояниях на стадии 1/8 финала.

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21 начнется 20 октября, Лиги Европы - 22 октября. Все матчи отборочных раундов, за исключением раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, прошли в формате одноматчевого противостояния. Групповой этап и плей-офф еврокубков сезона-2020/21 планируется провести в традиционном формате.