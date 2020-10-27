Бартомеу покинул пост президента футбольного клуба "Барселона"

Хосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает испанское издание Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее после заседания совета директоров чиновник отказался покидать свой пост без проведения голосования.

Бартомеу 58 лет, он был назначен на пост президента "Барселоны" в 2014 году.