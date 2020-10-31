В "Формуле-1" выявлено девять случаев заражения коронавирусом за неделю

Девять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено у представителей команд, участвующих в чемпионате мира по автогонках в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Имена зараженных не сообщаются. В период с 23 по 29 октября у представителей "Формулы-1" был взят 4 281 тест на коронавирус.

Следующий этап чемпионате пройдет в итальянской Имоле с 31 октября по 1 ноября.