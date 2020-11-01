"Мерседес" установил рекорд "Формулы-1", выиграв седьмой Кубок конструкторов подряд

Спорт 1 ноября 2020 18:37 (UTC+04:00)
"Мерседес" установил рекорд "Формулы-1", выиграв седьмой Кубок конструкторов подряд

Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" в седьмой раз подряд выиграла Кубок конструкторов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После 13-го этапа Гран-при Эмилии-Романьи в активе "Мерседеса" стало 479 очков, в активе пилотов "Ред Булла" 226 очков. До конца сезона осталось четыре этапа, максимум за этап команда может набрать 44 очка. Таким образом, "Ред Булл" потерял математические шансы догнать лидера.

"Мерседес" неизменно побеждает в Кубке конструкторов с 2014 года. Предыдущий рекорд был установлен командой "Феррари" в период с 1999 по 2004 год. Рекорд по общему количеству побед в общем зачете принадлежит "Феррари", в активе которой 16 титулов.

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&quot;Мерседес&quot; установил рекорд &quot;Формулы-1&quot;, выиграв седьмой Кубок конструкторов подряд
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