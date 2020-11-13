В "Формуле-1" выявлено восемь случаев заражения коронавирусом за неделю

Восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено у представителей команд, участвующих в чемпионате мира по автогонках в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Имена зараженных не сообщаются. В период с 6 по 12 ноября у представителей "Формулы-1" были взяты 2 543 теста на коронавирус.

Этап чемпионата в Турции проходит с 13 по 15 ноября.