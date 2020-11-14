Футболист итальянского "Интера" и сборной Хорватии Брозович заразился коронавирусом

Полузащитник итальянского "Интера" и сборной Хорватии по футболу Марсело Брозович заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду хорваты провели товарищеский матч против сборной Турции (3:3). В перерыве матча стало известно, что капитан команды Домагой Вида заразился коронавирусом, он был незамедлительно заменен. После игры команда прошла дополнительное тестирование, по результатам которого, помимо Брозовича, положительный результат также был зафиксирован у одного из сотрудников национальной сборной. Оба заразившихся изолированы от остальных членов команды, в соответствии с протоколом Союза европейских футбольных ассоциаций другие члены команды не должны проходить самоизоляцию.

Ближайший матч хорватская сборная проведет против шведов в рамках группового этапа Лиги наций 14 ноября. Начало игры в 23:45.