Всемирно известные спортсмены с любовью и заботой о детях из семей шехидов Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские спортсмены начали реализацию проектов по оказанию помощи детям из семей шехидов Карабахской войны, сообщила Trend Life победительница и четырёхкратный серебряный призёр Летних Паралимпийских игр в Лондоне по плаванию, мировая рекордсменка, кавалер ордена «Шохрат», руководитель ОО «Həmrəy Ol. Qalib Ol» Натали Пронина-Раджабли.

«Поздравляю Азербайджан со славной победой над оккупантским режимом Армении, восстановлением территориальной целостности страны после почти 30-летней оккупации. Светлая память шехидам! Вечная слава героям! Наша главная цель – оказание помощи детям из семей шехидов Карабахской войны: реализация социальных проектов, пропаганда здорового образа жизни, забота и внимание к подрастающему поколению, мотивация для достижения успехов в областях образования и спорта, психологическая поддержка, проведение благотворительных акций», - отметила Натали Пронина-Раджабли.

В ОО «Həmrəy Ol. Qalib Ol» входят такие известные спортсмены, как двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр по борьбе Мария Стадник, победитель Всемирных игр, двукратный чемпион Европы, победитель Летних Паралимпийских игр в Лондоне по дзюдо Рамин Ибрагимов, чемпион мира по легкой атлетике Рамиль Гулиев, президент клуба «Азеррейл», член Совета правления Федерации волейбола Азербайджана Фарид Халилов, волейболистки Елена и Оксана Пархоменко, Полина Рагимова, чемпионы Азербайджана по дзюдо Джасур Раджабли и Заур Джалил и другие.

(Автор: Вугар Иманов)