"Милан" победил "Наполи" в чемпионате Италии по футболу

"Милан" одержал победу над "Наполи" со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович (20-я, 54-я минуты), еще один мяч на счету Йенса Хауге (90+5), у проигравших отличился Дрис Мертенс (63). На 66-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Наполи" Тьемуэ Бакайоко.

Ибрагимович занимает первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона серии A, на его счету 10 голов после восьми туров, причем шведский форвард принял участие в шести играх. Больше в первых восьми турах чемпионата Италии за "Милан" забивал только Марко ван Бастен в сезоне-1992/93 (12), столько же, сколько у Ибрагимовича, было в активе Гуннара Нордаля в сезоне-1950/51. Кроме того, 39-летний Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Италии, который забил по крайней мере 10 голов в первых восьми матчах сезона, предыдущим обладателем рекорда был Сильвио Пиола, который отметился таким достижением в сезоне-1942/43 в возрасте 29 лет.

В турнирной таблице "Милан" занимает первое место, набрав 20 очков, "Наполи" с 14 очками идет шестым.

В следующем туре "Милан" примет "Фиорентину", "Наполи" на своем поле встретится с "Ромой", обе встречи пройдут 29 ноября. Кроме того, "Милан" 26 ноября в гостях проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Лилля", а "Наполи" в тот же день в Лиге Европы примет хорватскую "Риеку".

Результаты других матчей игрового дня:

"Фиорентина" - "Беневенто" - 0:1;

"Верона" - "Сассуоло" - 0:2;

"Интер" - "Торино" - 4:2;

"Рома" - "Парма" - 3:0;

"Сампдория" - "Болонья" - 1:2;

"Удинезе" - "Дженоа" - 1:0.