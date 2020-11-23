"Ливерпуль" разгромил "Лестер" в чемпионате Англии

"Ливерпуль" одержал крупную победу над "Лестером" со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 21-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Лестера" Джонни Эванс. Это его шестой автогол в матчах премьер-лиги, больше него свои ворота поражали только Ричард Данн (10), Джейми Каррагер и Мартин Шкртел (по 7). На 41-й минуте преимущество "Ливерпуля" удвоил Диогу Жота, на 86-й минуте отличился Роберто Фирмино.

В начале второго тайма из-за травмы был заменен полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта. Матч с "Лестером" из-за повреждений пропускали защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, полузащитники Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон, а также нападающий Мохаммед Салах, у которого ранее был выявлен коронавирус.

В турнирной таблице "Ливерпуль" делит первое место с "Тоттенхэмом", который накануне обыграл "Манчестер Сити" (2:0). В активе обеих команд по 20 очков. "Лестер" вместе с "Челси" набрал 18 очков, команды занимают третью-четвертую строчки в таблице.

В следующем туре "Ливерпуль" 28 ноября в гостях сыграет с "Брайтоном", "Лестер" 30 ноября примет "Фулхэм". Кроме того, у "Ливерпуля" на 25 ноября запланирован домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой".

Результаты других матчей игрового дня: "Фулхэм" - "Эвертон" - 2:3; "Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм" - 0:1; "Лидс" - "Арсенал" - 0:0.