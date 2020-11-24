В клубах АПЛ выявлено восемь случаев заражения коронавирусом
Плановые тестирования футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), проводившиеся с 16 по 22 ноября, выявили восемь случаев заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Тестирование прошли 1 530 человек. Все зараженные находятся на 10-дневной самоизоляции.
Представители клубов сдают тесты дважды в неделю. Имена зараженных не раскрываются. Всего в новом сезоне выявлено 76 случаев инфицирования.
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