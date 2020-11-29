Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью
Бой бывших чемпионов мира по боксу между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.
Поединок продлился все восемь раундов по две минуты. Согласно решению Атлетической комиссии штата Калифорния, регулировавшая противостояние, в бою были запрещены нокауты. Также официально результаты поединка не учитывались в статистике.
Первоначально бой Джонса и Тайсона должен был пройти в сентябре. Однако, бой перенесли ради обеспечения большей выручки с продаж pay-per-view.
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