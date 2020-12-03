Очень трогательно! Российская футбольная команда посвятила победу Азербайджану воинским приветствием (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Российская футбольная команда "Парус" (представители СШ "Савиново") стала победителем Серии "Д" Казанской футбольной любительской лиге (Татарстан), посвятив столь знаменательный успех Азербайджану, сообщает Trend Life.

На видео ребята с большим азартом празднуют победу в раздевалке. Капитан команды Камиль Юрьев сказал: "В прошлом году мы были в Баку и нас приняли на высшем уровне. Эту победу хочу посвятить Азербайджану и азербайджанскому народу!". Отдав воинское приветствие, он сказал по-азербайджански "Йашасын Азербайджан!". Все молодые футболисты также отметили, что все голы и победы посвящают Азербайджану и азербайджанскому народу. Интересно, что главным тренером команды является Владимир Копейкин, уроженец Баку, который поздравил коллектив с победой и сказал: "Я могу посвятить победу только своей Родине Азербайджану! Я – русский азербайджанец". Отдав воинское приветствие, он сказал "Эшг олсун Азербайджана!". Владимир Копейкин - бывший вратарь, выступал в азербайджанских командах "Bakı Fəhləsi", "ANS-Pivani", "Динамо", и "Нефтчи".

(Автор: Вугар Иманов)