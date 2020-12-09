Забит Самедов в образе Гянджа бека в самом популярном турецком сериале "Kuruluş Osman" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный азербайджанский кикбоксер и боец по смешанным единоборствам (ММА) Забит Самедов снялся в самом популярном турецком историческом сериале "Kuruluş Osman", сообщает Trend Life. Спортсмен воплотил образ воина Гянджа бека. Главную роль в сериале, который транслируется по турецкому телеканалу ATV, играет турецкая звезда Бурак Озчивит.

По сюжету, после смерти Эртугрула бразды правления турецкими землями перешли к его наследнику, 23-летнему Осману I Гази. Юноше досталась территория Фригии, однако это амбициозного вождя не устраивало: он мечтал, чтобы слава о могуществе родного государства гремела на весь мир. Несмотря на малый опыт, молодой правитель принялся успешно расширять границы своей страны: присоединил значительную часть Византии, обеспечив туркам выходы к Мраморному и Черному морям, объединился со сбежавшими от монголов мусульманами. Самым бесстрашным воином его армии был сам Осман: он всегда находился в гуще событий, подавая братьям по оружию достойный пример. Усилиями этого султана Турция станет великой империей, что будет носить его имя. Но это спустя годы, а пока впереди у него множество испытаний: предательство близких людей, новые завоевания и потери, козни завистников и главная любовь всей жизни.

(Автор: Вугар Иманов)