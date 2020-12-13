Ферстаппен выиграл последний этап сезона "Формулы-1"

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Абу-Даби - заключительном, 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу он стал победителем квалификации. Вторым к финишу пришел финн Валттери Боттас из "Мерседеса", третьим - его партнер по команде чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, который восстановился после коронавируса.