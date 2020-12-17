"Аталанта" сыграла вничью с "Ювентусом"

"Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 1:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев забитым мячом отметился Федерико Кьеза (29-я минута), у гостей отличился Ремо Фройлер (57). На 61-й минуте форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

На 71-й минуте матча на замену в составе "Аталанты" вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. 27 ноября стало известно, что он заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи в различных турнирах. В матче с "Ювентусом" Миранчук не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает третье место, набрав 24 очка, "Аталанта" с 18 очками идет восьмой.

В следующем туре "Ювентус" 19 декабря в гостях сыграет с "Пармой", "Аталанта" 20 декабря примет "Рому".