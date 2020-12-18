Возглавляющий "Ливерпуль" Юрген Клопп признан лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим тренером 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Также на награду были номинированы главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик (Германия) и наставник "Лидса" Марсело Бьелса (Аргентина). Клопп в прошедшем сезоне привел "Ливерпуль" к первой победе в чемпионате Англии за 30 лет. Немец признан лучшим во второй раз кряду.
Лучшим тренером в женском футболе стала голландка Сарина Вигман (сборная Нидерландов). Лучшим голкипером среди мужчин признан немец Мануэль Нойер ("Бавария"), среди женщин - француженка Сара Буадди ("Лион"). Лучшей футболисткой года признана англичанка Люси Бронз ("Лион"/"Манчестер Сити").
В мужскую символическую сборную года по версии ФИФА включены вратарь Алиссон, защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (все - "Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Альфонсо Дэвис, полузащитники Йозуа Киммих (оба - "Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Роберт Левандовский ("Бавария") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
Лауреатом премии Пушкаша, которой награждается автор самого красивого гола, стал южнокореец Сон Хын Мин. В прошлом сезоне чемпионата Англии он отличился успешным сольным проходом со своей половины поля в матче против "Бёрнли".
Награда лучшим по версии ФИФА учреждена в 2016 году.