Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против "Валенсии", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Месси забил ударом головой в концовке первого тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского "Сантоса".
Матч завершился со счетом 2:2. В составе "Барселоны" свой первый мяч за клуб забил Рональд Араухо (52). У гостей отличились Муктар Диакаби (29) и Макси Гомес (69).
Месси провел за "Барселону" 747-й матч.
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