Футболист "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии

Португальский форвард "Милана" Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии по футболу.

Леау отличился в гостевой игре 13-го тура против "Сассуоло", португалец забил мяч через 6,4 секунды после начала матча. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Паоло Поджи, в 2001 году он в составе "Пьяченцы" забил мяч через 8,9 секунды после стартового свистка во встрече против "Фиорентины".

"Милан" занимает первое место в таблице чемпионата Италии с 28 очками после 12 матчей.