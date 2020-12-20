Футболист "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии
Португальский форвард "Милана" Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии по футболу.
Леау отличился в гостевой игре 13-го тура против "Сассуоло", португалец забил мяч через 6,4 секунды после начала матча. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Паоло Поджи, в 2001 году он в составе "Пьяченцы" забил мяч через 8,9 секунды после стартового свистка во встрече против "Фиорентины".
"Милан" занимает первое место в таблице чемпионата Италии с 28 очками после 12 матчей.
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