Игрок «Реала» Бензема побил достижение Роналду

20 декабря мадридский «Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 3:1. Один из мячей забил форвард «королевского клуба» Карим Бензема, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Француз отличился в 29-й раз в Ла Лиге за период, когда «сливочных» возглавляет Зинедин Зидан. По данному показателю он вышел на первое место, обойдя португальца Криштиану Роналду, который отличился при Зидане 28 раз в Примере.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 29 очков.