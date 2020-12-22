Отмененный из-за коронавируса матч "Ювентуса" и "Наполи" будет сыгран

Матч третьего тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" - "Наполи" будет переигран, неаполитанский клуб выиграл апелляцию в Олимпийском комитете Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча должна была пройти 4 октября в Турине, но "Наполи" не прибыл на игру, сославшись на решение местных властей из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Однако в итоге "Наполи" было засчитано техническое поражение, также с клуба было снято еще одно очко.

Две предыдущие апелляции неаполитанского клуба были отвергнуты, дело дошло до специальной спортивной панели Олимпийского комитета Италии. Теперь эта встреча должна быть переиграна, а снятие одного очка с клуба было отменено.

После 13 туров "Наполи" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 23 очками в активе. После этого решения клуб должен подняться на третью строчку с 24 очками после 12 матчей.