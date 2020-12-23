Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб
Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси отличился во втором тайме матча чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Месси отличился на 65-й минуте матча. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 644-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил 643 мяча в составе бразильского "Сантоса".
"Барселона" обыгрывает "Вальядолид" со счетом 3:0. Голами также отметились Клеман Лангле (21) и Мартин Брэйтуэйт (35).
Месси провел за "Барселону" 748-й матч. Он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.