Соревнование на Карабахских скакунах со специальной клюшкой – определен победитель (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре конного спорта «Бина» Федерации конного спорта Азербайджана завершился традиционный Кубок Президента по древнему азербайджанскому национальному виду спорта – човган, организованный Федерацией конного спорта, сообщили Trend Life организаторы.

В соревновании с 15 по 24 декабря приняли участие восемь команд. В финале встретились “Sərhədçi” и “Polad”. Матч прошел в упорной борьбе. Сыграв в основное время вничью 1:1, в дополнительное время команда "Sərhədçi" вырвала победу со счетом 4:3. В матче за третье место “Buta Qolden” победила “Sərhədçi 2-Dilbaz” со счетом 3:0. Президент федерации, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев вручил призерам кубки, медали и дипломы.

Човган (Çövkən) - древняя конно-спортивная командная игра, прародитель современного конного поло. В Азербайджане човган является национальным видом спорта. В 2013 году човган, традиционная верховая игра на Карабахских скакунах, была внесена от Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. У слова "човган" тюркского происхождения есть несколько значений. "Çovutmaq" - ударять, размахивая палкой, другое значение – метель, буря, то есть движения наездника должны быть, как "надвигающаяся буря", "cövlan" - игра коня на скаку.

Можно встретить много фактов и свидетельств, подтверждающих древнюю историю човгана. В результате археологических раскопок, проведенных в местности Оренгала, был обнаружен сосуд с изображением фрагментов игры човган, что подтверждает факт существования этой игры в XI веке в городе Бейлаган. Упоминания об игре човган можно встретить в произведении классика азербайджанской поэзии, мыслителя Низами Гянджеви (1141-1209) "Хосров и Ширин", а также на страницах древнего народного эпоса "Китаби Деде Горгуд".

В современной редакции правила игры таковы: на ровной травяной площадке размером примерно 200 на 120 метров по коротким её сторонам устанавливаются ворота шириной в 3 метра с полукруглыми штрафными площадками радиусом в 6 метров. Игра ведется резиновым или сплетенным из кожаных ремней мячом и специальными клюшками, напоминающими чабанскую ярлыгу. В каждой команде по 6 всадников, из которых 4 выполняют роль нападающих, а двое - защитников. Последние могут играть только на своей половине поля. Удары по воротам разрешается наносить только из-за пределов штрафной площади. Продолжительность игры 30 минут, в два периода.

(Автор: Вугар Иманов)