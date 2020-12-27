«Манчестер Сити» победил в матче АПЛ и вышел на пятое место
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча прошла в субботу, 26 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Илкай Гюндоган и Ферран Торрес.
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 26 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 18 очков, команда находится на 12-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» 28 декабря на выезде сыграет с «Эвертоном». «Ньюкасл» двумя днями позже на своем поле примет «Ливерпуль».
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