"Ливерпуль" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче чемпионате Англии по футболу

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд, клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка. "Ньюкасл" занимает 14-е место, имея в активе 19 очков, команда не может победить на протяжении четырех игр. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 4 января на выезде сыграют с "Саутгемптоном", "Ньюкасл" днем ранее примет "Лестер".

30 декабря "Тоттенхэм" должен был принять "Фулхэм", однако игра была перенесена из-за вспышки коронавируса в команде гостей.