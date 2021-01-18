"Интер" победил "Ювентус" впервые за четыре года в чемпионате Италии

"Интер" победил на своем поле "Ювентус" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Артуро Видаль (12-я минута) и Николо Барелла (52).

"Интер" не мог обыграть туринцев с 18 сентября 2016 года (2:1), с тех пор миланский клуб проиграл "Ювентусу" в пяти матчах и дважды сыграл вничью. Видаль отличился в игре чемпионата впервые с 2015 года, когда он еще представлял "Ювентус".

В турнирной таблице "Интер" занимает вторую строчку с 40 очками в 18 матчах. Команда Антонио Конте уступает набравшему столько же очков "Милану", который имеет матч в запасе. "Ювентус" идет пятым, набрав 33 очка в 17 встречах.

В следующем туре "Интер" 23 января на выезде сыграет с "Удинезе", подопечные Андреа Пирло 24 января примут "Болонью".