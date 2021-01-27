"Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии

"Аталанта" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу нанесла поражение "Лацио", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Игра завершилась со счетом 3:2, а решающий гол провел в ворота "Лацио" на 57-й минуте российский полузащитник Алексей Миранчук. При этом за четыре минуты до этого "Аталанта" осталась в меньшинстве, а по ходу первого тайма уступала со счетом 1:2.

В полуфинале "Аталанта" сыграет с победителем пары "Наполи" – "Специя".