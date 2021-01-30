"Реал" в меньшинстве проиграл "Леванте" и прервал серию из девяти побед в чемпионате

"Реал" проиграл "Леванте" со счетом 1:2 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хосе Моралес (32-я минута) и Марти Рохер (78), у проигравших отличился Марко Асенсио (13). На девятой минуте с поля за лишение соперника явной возможности забить гол был удален защитник "Реала" Эдер Милитао. На 64-й минуте Рохер не реализовал пенальти.

"Реал" не проигрывал в чемпионате на протяжении девяти матчей (семь побед, две ничьи). Предыдущее поражение команда потерпела 28 ноября, проиграв дома "Алавесу".

В турнирной таблице "Реал" занимает второе место, набрав 40 очков и семь очков проигрывая лидирующему "Атлетико", который провел на две игры меньше. "Леванте" с 26 очками идет девятым.

В следующем туре "Реал" в гостях сыграет с "Уэской", "Леванте" примет "Гранаду". Оба матча пройдут 6 февраля.