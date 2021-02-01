"Барселона" обыграла "Атлетик" в матче чемпионата Испании по футболу

"Барселона" со счетом 2:1 обыграла "Атлетик" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" без зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев голами отметились Лионель Месси (20-я минута) и Антуан Гризманн (75). Автогол на счету защитника "Барселоны" Жорди Альбы (49). Месси забил 650-й гол за "Барселону" во всех турнирах.

"Атлетик" не может обыграть "Барселону" в национальном первенстве с 16 августа 2019 года. 17 января команды встретились в финале Суперкубка Испании, игра в Барселоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

"Барселона" не проигрывает в матчах чемпионата Испании с 5 декабря 2020 года на протяжении десяти матчей (три ничьих, семь побед). Команда занимает в турнирной таблице второе место, в ее активе 40 очков после 21 игры. "Атлетик" с 24 очками идет 11-м.