Сборная России по теннису завоевала ATP Cup

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев одержали победу над командой Италии в финале проходящего в Мельбурне Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В первом матче финала Андрей Рублев нанес поражение Фабио Фоньини (6:1, 6:2).

Во втором финальном матче Даниил Медведев обыграл Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

Парный матч – в этом разряде сборную России, как правило, представляли Евгений Донской и Аслан Карацев – был отменен.

В турнире приняли участие 12 сборных, разделенные на четыре группы по три команды в каждой. Победители групп получали путевки в полуфинал. Среди них оказалась и сборная России, победившая в группе D Аргентину и Японию. В полуфинале российские теннисисты одержали победу над сборной Германии.