Массимо Каррера назначен на пост главного тренера итальянского "Бари"

Спорт 10 февраля 2021 00:45 (UTC+04:00)
Массимо Каррера назначен на пост главного тренера итальянского "Бари"

Итальянец Массимо Каррера назначен главным тренером футбольного клуба "Бари", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение рассчитано до июня 2021 года, в случае выхода "Бари" в Серию B оно автоматически будет продлено еще на год.

В штаб Карреры вошел тренер по физподготовке Джорджио Д'Урбано, который работал вместе с ним в "Спартаке". Помощником главного тренера назначен Джанлука Колонелло.

Каррере 56 лет, с декабря 2019 года по декабрь 2020-го он возглавлял греческий АЕК. С 2016 по 2018 год итальянец занимал должность главного тренера "Спартака", вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017). Также Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии. С 1986 по 1991 год он выступал за "Бари" в качестве игрока.

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