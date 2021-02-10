Спортсменам на Играх в Токио необходимо будет сдавать тест на COVID-19 каждые четыре дня

Спортсмены, которые примут участие в предстоящих летом Олимпийских играх в Токио, должны будут сдавать тест на коронавирус не реже одного раза в четыре дня. Об этом говорится в перечне правил для атлетов, которые опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

Отмечается, что периодичность ПЦР-тестирования будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Отследить результаты теста можно будет через специальное приложение для смартфона.

При обнаружении заражения информирование других атлетов будет осуществляться незамедлительно через другое приложение для отслеживания контактов с инфицированными.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.