ПСЖ обыграл "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ в гостях одержал победу над испанской "Барселоной" со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей три гола забил Килиан Мбаппе (32-я, 65-я, 85-я минуты), еще один мяч на счету Мойзе Кина (70). У проигравших отличился Лионель Месси (27, с пенальти).

Месси забивает в Лиге чемпионов каждый год, начиная с 2005-го. По продолжительности голевой серии аргентинец сравнялся с бывшим нападающим "Реала" и "Шальке" Раулем, который забивал с 1995 по 2011 год. Мбаппе забил 111 голов за ПСЖ и вышел на третье место по этому показателю, обойдя Педро Паулету (109), больше мячей за парижскую команду забили только Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).

Ответный матч пройдет в Париже 10 марта.