Тьерри Анри может возглавить английский "Борнмут"

Английский футбольный клуб "Борнмут" намерен пригласить на пост главного тренера чемпиона мира и Европы бывшего нападающего лондонского "Арсенала" Тьерри Анри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Руководство клуба в течение двух недель после увольнения Джейсона Тиндалла рассматривает варианты на пост наставника и планирует провести переговоры с Анри, который в данный момент возглавляет команду североамериканской лиги MLS "Монреаль".

"Борнмут" играет во втором по силе английском дивизионе. В качестве главного тренера француз до этого работал в "Монако" и был помощником в тренерском штабе сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года.

Анри 43 года, он играл за "Монако", "Ювентус", "Арсенал", "Барселону" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Становился чемпионом Франции (сезон-1996/97), Англии (2001/02, 2003/04), Испании (2008/09, 2009/10), обладателем кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2008/09). В составе сборной Франции он завоевал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003). Всего за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.